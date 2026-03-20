"Резерв+" тимчасово не працюватиме через технічні роботи

У додатку "Резерв+" тимчасово обмежиться доступ до послуг через технічні роботи у ніч на 21 березня, повідомили у Міноборони, пише УНН.

З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID - повідомили у Міноборони.

В оборонному відомстві порадили, "щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію". Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF".

"Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", - ідеться у повідомленні.

