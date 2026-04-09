Конец эпохи дешевых авиабилетов – эксперт объяснил, что происходит с ценами на авиатопливо
Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
9 апреля, 11:59
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациента
9 апреля, 11:29
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйца
9 апреля, 10:46
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
9 апреля, 09:06
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
9 апреля, 07:49
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
8 апреля, 13:48
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
8 апреля, 12:51
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Когда высаживать рассаду в грунт: сроки для помидоров, огурцов, перца и капусты16:49 • 6426 просмотра
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 16352 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 27274 просмотра
Республиканцы заблокировали попытку демократов ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Палата представителей отклонила попытку демократов ограничить право президента на военные действия. Республиканцы поддержали статус Трампа как главнокомандующего.

Республиканцы заблокировали попытку демократов ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Республиканцы в Палате представителей США заблокировали попытку демократов ограничить военные полномочия Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время заседания представитель республиканцев Крис Смит досрочно завершил сессию, не дав оппонентам возможности вынести документ на голосование по процедуре единогласного согласия.

Это уже не первая неудачная попытка демократов ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы. Напряженность возросла после угроз президента "уничтожить всю цивилизацию", что вызвало волну возмущения и призывы к его отстранению от должности. Оппозиционные политики подчеркивают, что угрозы геноцидом и атаки на гражданскую инфраструктуру прямо нарушают Женевские конвенции 1949 года.

Тем временем Белый дом настаивает на законности действий президента, ссылаясь на его статус главнокомандующего и необходимость защиты интересов США. 

Республиканское большинство в Конгрессе продолжает почти единодушно поддерживать политику Трампа. Хотя по Конституции право объявлять войну принадлежит законодателям, действующее законодательство позволяет президенту проводить краткосрочные операции без согласия Конгресса в случае возникновения непосредственной угрозы национальной безопасности.

В Конгрессе требуют немедленного отстранения Трампа из-за угроз "уничтожить цивилизацию"

Ольга Розгон

