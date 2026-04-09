Республиканцы заблокировали попытку демократов ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Республиканцы в Палате представителей США заблокировали попытку демократов ограничить военные полномочия Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время заседания представитель республиканцев Крис Смит досрочно завершил сессию, не дав оппонентам возможности вынести документ на голосование по процедуре единогласного согласия.

Это уже не первая неудачная попытка демократов ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы. Напряженность возросла после угроз президента "уничтожить всю цивилизацию", что вызвало волну возмущения и призывы к его отстранению от должности. Оппозиционные политики подчеркивают, что угрозы геноцидом и атаки на гражданскую инфраструктуру прямо нарушают Женевские конвенции 1949 года.

Тем временем Белый дом настаивает на законности действий президента, ссылаясь на его статус главнокомандующего и необходимость защиты интересов США.

Республиканское большинство в Конгрессе продолжает почти единодушно поддерживать политику Трампа. Хотя по Конституции право объявлять войну принадлежит законодателям, действующее законодательство позволяет президенту проводить краткосрочные операции без согласия Конгресса в случае возникновения непосредственной угрозы национальной безопасности.

