Рада возобновляет конкурсы на госслужбу и внедряет новые правила отбора

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Соответствующий законопроект предлагает поэтапное возвращение конкурсного отбора, который был ограничен в период военного положения. Особое внимание авторы проекта закона уделили прозрачности процедур.

В Украине сделали первый шаг для возобновления проведения конкурсов для поступления на государственную службу и совершенствования порядка ее прохождения. В среду, 28 апреля, Верховная Рада приняла за основу законопроект №13478-1, который это предусматривает. "Зеленую кнопку" нажали 236 парламентариев. Как изменения, предусмотренные этим документом, повлияют на Украину, когда закон подпишет президент страны и он вступит в силу - разбирался УНН.

Детали

Как отмечают инициаторы документа в пояснительной записке к нему, законопроект разработан для реализации Плана Украины на 2024–2027 годы и приведения процедур отбора госслужащих в соответствие с принципами государственного управления ОЭСР (SIGMA).

Как именно в Украине будут возвращать конкурсный отбор на должности

Документ предлагает поэтапное возвращение конкурсного отбора, который был ограничен в период военного положения. Возобновление конкурсов планируется в три этапа: сначала для должностей категории А, далее - категории Б на подконтрольных территориях без боевых действий, и на завершающем этапе - для категории В в таких же условиях.

Но есть нюанс: проект закона допускает назначение без конкурса на должности в районах, где продолжаются боевые действия, а также предоставляется право руководителям оставлять на должностях работников, назначенных без конкурсов, для сохранения кадрового потенциала.

Как законопроект изменит государственную службу

Кроме возобновления конкурсов, проект закона предусматривает ряд изменений в системе государственной службы. В частности, предлагается внедрение современных инструментов управления персоналом, среди которых кадровый и кандидатский резервы, внутренние конкурсы и механизмы адаптации новых работников.

Также он вводит новые возможности для карьерного роста: государственные служащие с отличной оценкой смогут в течение года быть переведены на более высокие должности в пределах своей категории. В то же время уточняются условия увольнения и отменяется норма об увольнении после одной негативной оценки.

Особое внимание авторы законопроекта уделили прозрачности процедур. Они предлагают ввести специальную проверку кандидатов на должности высшей категории перед собеседованием, а также усилить требование политической нейтральности соответствующих комиссий.

Как и сообщалось ранее, законопроект устанавливает приоритет для ветеранов и ветеранок при равной профессиональной квалификации кандидатов.

Александра Василенко

