Рада лишила мандата Цабаля и определила, кто заменит его в партии "Голос"

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Владимира Цабаля по его заявлению. Новым депутатом от партии «Голос» станет политолог Николай Давыдюк.

Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа от "Голоса" Владимира Цабаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

За это проголосовало 257 народных депутатов. Железняк добавил, что следующим по списку партии "Голос" зайдет политолог Николай Давидюк.

Контекст

Владимир Цабаль был избран народным депутатом Украины от партии "Голос" 29 августа 2019 года. 24 апреля 2026 года подал заявление о сложении мандата.

Напомним

18 мая умер народный депутат Украины девятого созыва Степан Кубив. Он был избран народным депутатом по списку партии "Европейская Солидарность" под №12 на внеочередных выборах в народные депутаты в 2019 году.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины после смерти нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Степана Кубива.

