Рабинович: если Гонтареву и Рожкову не уберут из НБУ, то 1 декабря мы начинаем "банковский Майдан"

"Мы с активом нашей партии договорились, что со всей Украины будут съезжаться те, кто пострадал от незаконных действий НБУ. Например, сегодня под здание Национального банка приедут сто человек, завтра – двести, и их количество будет расти до тех пор, пока Гонтарева и Рожкова не покинут свои посты – и не ответят перед законом за разрушение финансово-банковской системы и убийство гривни. Тем более, что Гонтарева занимает пост, фактически нарушая закон, находясь сначала в оплачиваемом, а теперь уже неоплачиваемом отпуске дольше положенного срока", – пояснил В.Рабинович.

По его словам, в случае невыполнения условий партии "За життя", мобилизовать людей для "банковского Майдана" не составит труда: желающих будет достаточно, так как от действий Гонтаревой и Рожковой пострадали миллионы украинцев.

"Гонтарева на глазах всей страны нагло попирает законы – и при этом еще цинично выставляет фотографии с теплых островов... Это при том, что миллионы украинцев пострадали от их убийственной для экономики и финансовой системы политики, от их коррупции и казнокрадства. Им не просто не место в НБУ, они должны понести уголовную ответственность!" – убежден политик.

Он также пояснил, почему для спасения экономики страны надо в первую очередь навести порядок именно в ситуации с Нацбанком, а потом уже рассматривать другие законодательные инициативы.

"На наших глазах доллар "подтянули" к 28 гривнам. Сегодня еще один банк закрыли. Все, чего бы мы ни достигли в экономике, будет "сжираться", сгорать в топке, если мы не справимся с ситуацией в НБУ, с кошмаром на банковском рынке – и никакие новшества в законодательстве о выборах нам уже не помогут", – констатировал народный депутат.

При этом он напомнил, что партия "За життя" уже провела серию акций под Национальным банком, увенчавшихся успехом – требования протестующих были выполнены. А значит, по мнению парламентария, и на этот раз есть все предпосылки к тому, что вопрос Гонтаревой и Рожковой будет решен с учетом требований людей, пострадавших от их действий.

"Ранее своими акциями под НБУ мы уже добились выплат 3,5 млрд из Фонда гарантирования вкладов – и если бы не партия "За життя", то Рожкова была бы уже новым главой НБУ. Этот наш новый протест однозначно привлечет многих вкладчиков, пострадавших от рук руководства НБУ. Если до конца месяца, согласно закону, требованию людей и во имя справедливого курса гривни Гонтарева не уйдет, если не уберут Рожкову, если обе они не получат уголовного наказания за коррупцию, то партия "За життя" подойдет очень ответственно – и организует серьезную акцию под зданием НБУ и домами руководства НБУ. Мы туда и утепленные палатки привезем, и тысячи людей приведем... Мы им спокойно уйти от ответственности не дадим", – пообещал В.Рабинович.