Рабінович: якщо Гонтареву і Рожкову не приберуть з НБУ, то 1 грудня ми починаємо "банківський Майдан"

"Ми з активом нашої партії домовилися, що з усієї України будуть з'їжджатися ті, хто постраждав від незаконних дій НБУ. Наприклад, сьогодні під будівлю Національного банку приїдуть сто чоловік, завтра - двісті, і їх кількість буде зростати доти, доки Гонтарева і Рожкова не покинуть свої пости - і не відповідатимуть перед законом за руйнування фінансово-банківської системи і вбивство гривні. Тим більше, що Гонтарева займає пост, фактично порушуючи закон, перебуваючи спочатку в оплачуваній, а тепер уже неоплачуваній відпустці довше визначеного терміна", - пояснив В.Рабінович.

За його словами, в разі невиконання умов партії "За життя", мобілізувати людей для "банківського Майдану" не складе труднощів: охочих буде досить, так як від дій Гонтаревої і Рожкової постраждали мільйони українців.

"Гонтарева на очах всієї країни нахабно зневажає закони - і при цьому ще цинічно виставляє фотографії з теплих островів ... Це при тому, що мільйони українців постраждали від їх вбивчої для економіки і фінансової системи політики, від їх корупції і казнокрадства. Їм не просто не місце в НБУ, вони повинні понести кримінальну відповідальність!" - переконаний політик.

Він також пояснив, чому для порятунку економіки країни треба в першу чергу навести порядок саме в ситуації з Нацбанком, а потім вже розглядати інші законодавчі ініціативи.

"На наших очах долар "підтягнули" до 28 гривень. Сьогодні ще один банк закрили. Все, чого б ми не досягли в економіці, буде "зжиратися", згоряти в топці, якщо ми не впораємося з ситуацією в НБУ, з кошмаром на банківському ринку - і ніякі нововведення в законодавстві про вибори нам вже не допоможуть", - констатував народний депутат.

При цьому він нагадав, що партія "За життя" вже провела серію акцій під Національним банком, які увінчалися успіхом - вимоги протестуючих були виконані. А значить, на думку парламентаря, і на цей раз є всі передумови до того, що питання Гонтаревої і Рожкової буде вирішене з урахуванням вимог людей, які постраждали від їх дій.

"Раніше своїми акціями під НБУ ми вже домоглися виплат 3,5 млрд з Фонду гарантування вкладів - і якби не партія "За життя", то Рожкова була б вже новим главою НБУ. Цей наш новий протест однозначно приверне багатьох вкладників, що постраждали від рук керівництва НБУ. Якщо до кінця місяця, відповідно до закону, вимоги людей і в ім'я справедливого курсу гривні Гонтарева не втече, якщо не приберуть Рожкову, якщо обидві вони не отримають кримінального покарання за корупцію, то партія "За життя" підійде дуже відповідально - і організує серйозну акцію під будівлею НБУ і будинками керівництва НБУ. Ми туди і утеплені намети привеземо, і тисячі людей приведемо... Ми їм спокійно піти від відповідальності не дамо", - пообіцяв В.Рабінович.