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Психолог рассказала, как избежать игровой зависимости

Киев • УНН

 • 33246 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Зависимость от видеоигр - это форма психологической зависимости, которая проявляется в чрезмерном, неконтролируемом захвате видеоиграми и преимуществами виртуальной жизни над реальным. О симптомах этой зависимости и как ее избежать рассказала кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности, президент Манем Наталья Бугаева в комментарии журналисту УНН.

Психолог рассказала, как избежать игровой зависимости

"Видеоигры, используемые в разумных пределах, имеют определенный психотерапевтический эффект, способствуют снятию напряжения и снижению уровня тревожности, однако, в случае злоупотребления, они могут приводить к противоположному эффекту, вызывая повышение уровня тревожности, раздражительности и развития агрессивного поведения", - рассказала Бугаева .

По ее словам, злоупотребления видеоиграми может способствовать полному уходу от реальности, погружению в виртуальный мир и развитию психологической игровой зависимости.

У детей игровая зависимость влечет за собой проблемы с успеваемостью, нарушение отношений в семье и учебном коллективе, возникновения проблем со здоровьем и психикой. У взрослых эта зависимость может привести к профессиональным и семейным конфликтам, а также проблем социального, финансового и правового характера.

"В случае игрового расстройства игрок возвращается в реальный мир только для того, чтобы удовлетворить базовые физиологические потребности, и снова погружается в игру. При этом пребывание игрока в киберпространстве может достигать 18 и более часов в сутки", - отметила Бугаева.

Как пояснила психолог, такой вид расстройства, как зависимость от видеоигр, характеризуется потерей контроля над продолжительностью и интенсивностью игры. Игровая деятельность становится доминирующей и осуществляется игроком в ущерб другим интересам и важным областям жизни.

"Игрок, отождествляя себе с героем игры, реализуется в виртуальном мире, удовлетворяя не только потребность в игре, но и потребности в достижении поставленной цели, выработке ловкости, умении преодолевать препятствия, потребности в доминировании и избежании опасности", - рассказала Наталья Бугаева.

Так, в игре человек берет на себя роль того, кем бы он хотел быть, но в реальности таковым не является. В случае игровой зависимости происходит интеграция сознания игрока со своим виртуальным воплощением, что может в дальнейшем привести к полному самоотождествлению игрока с компьютерным героем. Возвращение в реальность лишает человека возможности героя, делая беспомощным перед проблемами, существующими. По словам психолога, ролевые компьютерные игры, по силе воздействия на игрока, более мощные, чем индивидуальные.

"У игроков с поведенческой зависимостью происходит потеря ощущения времени, нарушение связи с реальным миром, страх перед самостоятельным принятием решений, изменение поведения - утомляемость, рассеянность, преобладание плохого настроения, повышенная раздражительность, агрессивность, наличие постоянного желания продолжить игру. В случае невозможности играть, зависящий продолжает играть мысленно", - отметила Наталья Бугаева.

Для того, чтобы не сформировалась зависимость от видеоигр, психолог посоветовала придерживаться следующих правил:
- лимитировать время, посвященное видеоиграм и не переигрывать его,
- в случае игрового проигрыша и вспышки негативных эмоций, как можно скорее закончить игру и отдохнуть от киберпространства;
- не ставить выполнение своих обязанностей в зависимость от видеоигр;
- не играть перед сном и ночью;
- не запускать имеющиеся соматические и психологические проблемы и вовремя обращаться к профильным специалистам для их решения;
- дифференцировать жизни виртуального и реального миров, а также иметь в реальной жизни альтернативные интересы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала болезнью "игровой расстройство".

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