Психолог рассказала, как избежать игровой зависимости

"Видеоигры, используемые в разумных пределах, имеют определенный психотерапевтический эффект, способствуют снятию напряжения и снижению уровня тревожности, однако, в случае злоупотребления, они могут приводить к противоположному эффекту, вызывая повышение уровня тревожности, раздражительности и развития агрессивного поведения", - рассказала Бугаева .



По ее словам, злоупотребления видеоиграми может способствовать полному уходу от реальности, погружению в виртуальный мир и развитию психологической игровой зависимости.



У детей игровая зависимость влечет за собой проблемы с успеваемостью, нарушение отношений в семье и учебном коллективе, возникновения проблем со здоровьем и психикой. У взрослых эта зависимость может привести к профессиональным и семейным конфликтам, а также проблем социального, финансового и правового характера.



"В случае игрового расстройства игрок возвращается в реальный мир только для того, чтобы удовлетворить базовые физиологические потребности, и снова погружается в игру. При этом пребывание игрока в киберпространстве может достигать 18 и более часов в сутки", - отметила Бугаева.



Как пояснила психолог, такой вид расстройства, как зависимость от видеоигр, характеризуется потерей контроля над продолжительностью и интенсивностью игры. Игровая деятельность становится доминирующей и осуществляется игроком в ущерб другим интересам и важным областям жизни.



"Игрок, отождествляя себе с героем игры, реализуется в виртуальном мире, удовлетворяя не только потребность в игре, но и потребности в достижении поставленной цели, выработке ловкости, умении преодолевать препятствия, потребности в доминировании и избежании опасности", - рассказала Наталья Бугаева.



Так, в игре человек берет на себя роль того, кем бы он хотел быть, но в реальности таковым не является. В случае игровой зависимости происходит интеграция сознания игрока со своим виртуальным воплощением, что может в дальнейшем привести к полному самоотождествлению игрока с компьютерным героем. Возвращение в реальность лишает человека возможности героя, делая беспомощным перед проблемами, существующими. По словам психолога, ролевые компьютерные игры, по силе воздействия на игрока, более мощные, чем индивидуальные.



"У игроков с поведенческой зависимостью происходит потеря ощущения времени, нарушение связи с реальным миром, страх перед самостоятельным принятием решений, изменение поведения - утомляемость, рассеянность, преобладание плохого настроения, повышенная раздражительность, агрессивность, наличие постоянного желания продолжить игру. В случае невозможности играть, зависящий продолжает играть мысленно", - отметила Наталья Бугаева.



Для того, чтобы не сформировалась зависимость от видеоигр, психолог посоветовала придерживаться следующих правил:

- лимитировать время, посвященное видеоиграм и не переигрывать его,

- в случае игрового проигрыша и вспышки негативных эмоций, как можно скорее закончить игру и отдохнуть от киберпространства;

- не ставить выполнение своих обязанностей в зависимость от видеоигр;

- не играть перед сном и ночью;

- не запускать имеющиеся соматические и психологические проблемы и вовремя обращаться к профильным специалистам для их решения;

- дифференцировать жизни виртуального и реального миров, а также иметь в реальной жизни альтернативные интересы.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала болезнью "игровой расстройство".