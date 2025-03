Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 99

По данным спасателей, которые продолжают работать на месте трагедии, 259 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 84 погибших.

Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 ее сотрудников. Личности как минимум 46 жертв уже установлены.

Министерство окружающей среды Бразилии уже наложило на компанию Vale, владельца шахты, штраф более чем в 66 миллионов долларов.

Дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий были разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе траур.

Как сообщал УНН, поиск пропавших без вести и погибших на месте прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии был приостановлен из-за угрозы нового обрушения.

