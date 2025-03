Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 99

За даними рятувальників, що продовжують працювати на місті трагедії, 259 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялось про 84 загиблих.

Гірничодобувна компанія Vale, якій належить дамба, повідомила, що в районі НП в момент прориву працювали близько 300 її співробітників. Особистості щонайменше 46 жертв вже встановлені.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель було зруйновано потоками бруду. Влада штату Мінас-Жерайс оголосили в регіоні триденну жалобу.

Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.

