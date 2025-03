Президентские выборы в США: в штабе Байдена сообщили, что у него есть 242 млн долларов на кампанию

“Вы уже знаете, что Джо Байден обошел (действующего президента США) Дональда Трампа по сборам в последние два месяца, — указала она. — Но есть и еще кое-какие новости: на наших счетах сейчас 242 млн долларов”. Она подчеркнула, что бывшему вице-президенту удалось в течение трех месяцев сократить отставание от Трампа более чем на 100 млн долларов.

В начале июля представительница штаба Байдена указала, что в июне политику удалось собрать 141 млн долларов пожертвований. В мае штабу Байдена удалось аккумулировать 80,8 млн долларов на ведение агитационной деятельности. В то же время Трамп за июнь собрал 131 млн долларов, за май — 74 млн. Таким образом на данный момент он располагает 295 млн долларов на ведение агитационной деятельности перед выборами.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 633 делегатов Национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

You all already know that @joebiden out-raised @realDonaldTrump for the last two months.



But here’s some news: we have $242 million cash-on-hand. That means we’ve made a $100 million dent in his COH in three months - and we did it thanks to the power of our grassroots donors. https://t.co/vEnE3XSzAJ

— Jen O'Malley Dillon (@jomalleydillon) July 16, 2020

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.