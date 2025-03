Президентські вибори у США: у штабі Байдена повідомили, що у нього є 242 млн доларів на кампанію

“Ви вже знаєте, що Джо Байден обійшов (чинного президента США) Дональда Трампа за зборами в останні два місяці, — зазначила вона. — Але є і ще деякі новини: на наших рахунках зараз 242 млн доларів”. Вона підкреслила, що колишньому віце-президенту вдалося протягом трьох місяців скоротити відставання від Трампа більш ніж на 100 млн доларів.

На початку липня представниця штабу Байдена вказала, що в червні політику вдалося зібрати 141 млн доларів пожертвувань. У травні штабу Байдена вдалося акумулювати 80,8 млн доларів на ведення агітаційної діяльності. У той же час Трамп за червень зібрав 131 млн доларів, за травень — 74 млн. Таким чином на даний момент він має в своєму розпорядженні 295 млн доларів на ведення агітаційної діяльності перед виборами.

Байден, згідно з останніми оцінками The New York Times, заручився підтримкою 2 633 делегатів Національного з’їзду Демократичної партії, які підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США. Щоб стати кандидатом у президенти в першому турі голосування на з’їзді демократів, претенденту необхідно отримати голоси 1 991 делегата. Байден подолав цю позначку 5 червня. Національний з’їзд демократів, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду в країні, перенесений через пандемію коронавірусу на 17-20 серпня. Він пройде в Мілуокі (штат Вісконсін).

You all already know that @joebiden out-raised @realDonaldTrump for the last two months.



But here’s some news: we have $ 242 million cash-on-hand. That means we’ve made a $ 100 million dent in his COH in three months — and we did it thanks to the power of our grassroots donors. https://t.co/vEnE3XSzAJ

— Jen O’Malley Dillon (@jomalleydillon) July 16, 2020

Чинний американський лідер Дональд Трамп також вже отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з’їзду для висування кандидатом від республіканців на президентських виборах. 59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада.