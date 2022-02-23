Президенты Польши и Литвы прибыли в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президенты Польши Анжей Дуда и Литвы Гитанас Науседа прибыли в Киев на срочную встречу "Люблинского треугольника". Об этом говорится в заявлении канцелярии польского президента, передает УНН.
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"Срочная встреча президентов "Люблинского треугольника" Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского в Киеве. Первый визит западных лидеров в Украину после признания Россией самопровозглашенных республик", - написали в канцелярии.
Детали
Литовский президент также подтвердил свой визит.
"В свете российской агрессии Украина не останется одна. Вместе с Анджеем Дудой мы сегодня заверили нашего друга Владимира Зеленского, что украинцы могут рассчитывать на нашу полную поддержку в своем стремлении к миру", - написал он в Twitter.
Strong message of support from Lithuania & Poland to#Ukraine. In the light of Russian aggression, Ukraine will not be left alone.
Together w/@AndrzejDudatoday we assured our friend@ZelenskyyUathat Ukrainians can count on our full support in their pursuit of peace.pic.twitter.com/tpj1DOnFya
Добавим
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.