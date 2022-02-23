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Президенты Польши и Литвы прибыли в Киев

Президенты Польши и Литвы прибыли в Киев

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президенты Польши Анжей Дуда и Литвы Гитанас Науседа прибыли в Киев на срочную встречу "Люблинского треугольника". Об этом говорится в заявлении канцелярии польского президента, передает УНН.

Цитата

"Срочная встреча президентов "Люблинского треугольника" Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского в Киеве. Первый визит западных лидеров в Украину после признания Россией самопровозглашенных республик", - написали в канцелярии.

Детали

Литовский президент также подтвердил свой визит.

"В свете российской агрессии Украина не останется одна. Вместе с Анджеем Дудой мы сегодня заверили нашего друга Владимира Зеленского, что украинцы могут рассчитывать на нашу полную поддержку в своем стремлении к миру", - написал он в Twitter.

Strong message of support from Lithuania & Poland to#Ukraine. In the light of Russian aggression, Ukraine will not be left alone.

Together w/@AndrzejDudatoday we assured our friend@ZelenskyyUathat Ukrainians can count on our full support in their pursuit of peace.pic.twitter.com/tpj1DOnFya

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda)February 23, 2022

Добавим

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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