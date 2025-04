Президенти Польщі та Литви прибули до Києва

Цитата

"Термінова зустріч президентів "Люблінського трикутника" Анджея Дуди, Гітанаса Наусєди та Володимира Зеленського у Києві. Перший візит західних лідерів до України після визнання Росією самопроголошених республік", - написали у канцелярії.

Деталі

Литовський президент також підтвердив свій візит.

"У світлі російської агресії Україна не залишиться сама. Разом з Анджеєм Дудою ми сьогодні запевнили нашого товариша Володимира Зеленського, що українці можуть розраховувати на нашу повну підтримку у своєму прагненні миру", - написав він у Twitter.

Strong message of support from Lithuania & Poland to #Ukraine . In the light of Russian aggression, Ukraine will not be left alone.



Together w/@AndrzejDuda today we assured our friend @ZelenskyyUa that Ukrainians can count on our full support in their pursuit of peace. pic.twitter.com/tpj1DOnFya

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 23, 2022

Додамо

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.