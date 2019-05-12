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Президент США призвал Китай заключить торговое соглашение в ближайшее время

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Власти Китая не должны медлить и ждать новых выборов президента США, Пекину следует заключить торговое соглашение с Вашингтоном как можно скорее. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Он предположил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию двусторонних торговых споров. “Они (КНР) могут подождать до следующих выборов (в США), которые пройдут в 2020 году, чтобы им повезло и демократ (кандидат от Демократической партии — ред.) одержал (на них) победу. При такой ситуации они продолжат грабить США на 500 млрд долларов в год”, — написал Трамп.

“Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и (торговая) сделка будет на гораздо худших для них (условиях), если будет заключена во время моего второго срока”, — полагает президент. По его мнению, “было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас”. При этом он в очередной раз подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 травня 2019 р.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Президент США отметил, что эти тарифы “могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем”. Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Трамп предлагает странам перенести производство в США, чтобы “избежать пошлин”.

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