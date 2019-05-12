Президент США закликав Китай укласти торгову угоду найближчим часом

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Китаю не повинна зволікати і чекати нових виборів президента США, Пекіну слід укласти торговельну угоду з Вашингтоном якомога швидше. Відповідне повідомлення розмістив в суботу в Twitter президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Він припустив, що Китай відчуває себе переможеним після останніх переговорів з врегулювання двосторонніх торговельних суперечок. “Вони (КНР) можуть почекати до наступних виборів (в США), які пройдуть в 2020 році, щоб їм пощастило і демократ (кандидат від Демократичної партії — ред.) здобув (на них) перемогу. При такій ситуації вони продовжать грабувати США на 500 млрд доларів на рік”, — написав Трамп.

“Єдина проблема полягає в тому, що вони знають, що я збираюся виграти (кращі показники економіки і рівня зайнятості в історії США і багато іншого), і (торгова) угода буде на набагато гірших для них (умовах), якщо буде укладена під час мого другого терміну”, — вважає президент. На його думку, “було б розумно з їхнього боку діяти вже зараз”. При цьому він в черговий раз підкреслив, що США отримують вигоду від високих мит на китайську продукцію.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 травня 2019 р.

Трамп в п’ятницю заявив, що США і Китай мають намір продовжити торгові переговори, незважаючи на введення американською стороною мит на китайські товари. Президент США зазначив, що ці тарифи “можуть бути зняті або не зняті в залежності від того, як підуть переговори в майбутньому”. Він також доручив ввести додаткові мита на продукцію з КНР ще на 300 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що Трамп пропонує країнам перенести виробництво у США, аби “уникнути мит”.

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