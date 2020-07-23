Президент Швейцарии вместе с Зеленским сегодня едут на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июля, осуществят визит на восток Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.
"Президент Сомаруга сегодня осуществит совместный визит с Президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликтy", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 июля в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая находится в Украине с государственным визитом. Это первый государственный визит президента Швейцарской Конфедерации в Украину в истории двусторонних дипломатических отношений.
Today, President Sommaruga @s_sommaruga will make a joint trip with President Zelenskyy @ZelenskyyUa to the east of Ukraine to get first-hand knowledge of the situation in the conflict-affected regions of #Donetsk and #Luhansk #UkraineSwitzerland #StateVisit #donbas pic. twitter.com/sEPQiHcmfk- Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) July 23, 2020