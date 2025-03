Президент Швейцарії разом із Зеленським сьогодні їдуть на Донбас

"Президент Сомаруга сьогодні здійснить спільний візит із Президентом Зеленським на схід України, щоб із перших рук дізнатись про ситуацію у Донецькій та Луганській областях, постраждалих внаслідок конфліктy", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня у Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом. Це перший державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин.

