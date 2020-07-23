Президент Швейцарії разом із Зеленським сьогодні їдуть на Донбас

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга і Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 липня, здійснять візит на схід України. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення посольства Швейцарії у Києві у Twitter.

"Президент Сомаруга сьогодні здійснить спільний візит із Президентом Зеленським на схід України, щоб із перших рук дізнатись про ситуацію у Донецькій та Луганській областях, постраждалих внаслідок конфліктy", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня у Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом. Це перший державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин.

Today, President Sommaruga @s_sommaruga will make a joint trip with President Zelenskyy @ZelenskyyUa to the east of Ukraine to get first-hand knowledge of the situation in the conflict-affected regions of #Donetsk and #Luhansk#UkraineSwitzerland #StateVisit #donbas pic.twitter.com/sEPQiHcmfk

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) July 23, 2020

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