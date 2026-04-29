Правительство Германии утвердило Бориса Руге послом в Украине
Киев • УНН
Правительство Германии утвердило Бориса Руге новым послом в Украине. Ранее дипломат занимал должность помощника генерального секретаря НАТО в Брюсселе.
Высокопоставленный дипломат Борис Руге должен стать новым послом Германии в Украине. Об этом сообщил Bild, пишет УНН.
Детали
Указано, что федеральное правительство утвердило его кандидатуру на эту должность по предложению министра иностранных дел Йоганна Вадефуля.
Руге считается экспертом по внешней политике и безопасности и в настоящее время служит помощником генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и вопросам безопасности в Брюсселе
Известно, что до своей деятельности в Альянсе Борис Руге был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посланником ФРГ в Вашингтоне, а также послом в Саудовской Аравии.
В посольстве в Киеве он сменит Хайко Томса, который должен перейти в Мадрид. Томс ранее сменил Мартина Йегера, который в сентябре прошлого года стал новым президентом Федеральной разведывательной службы (BND).
