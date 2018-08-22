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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольство Украины ожидает от Британии реакции на оскорбительные заявления журналиста Филлипса

Киев • УНН

 • 19127 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Посольство Украины в Великобритании призвало власти отреагировать на оскорбительные заявления российского пропагандиста Грэма Филлипса о Дне Независимости Украины. Об этом говорится в Twitter посольства, передает УНН.

Посольство Украины ожидает от Британии реакции на оскорбительные заявления журналиста Филлипса

В посольстве отметили, что ожидают от представителей британского внешнеполитического ведомства надлежащей оценки заявлений британца Грэма Филлипса о Дне Независимости Украины.

“И мы также настоятельно рекомендуем провести его медицинский осмотр...”, — говорится в сообщении.

В частности, в видео Грэм Филлипс называет День Независимости “глупым” праздником, а сотрудников посольства — “идиотами”.

We expect that UK officials @foreignoffice give a proper assessment of situation when UK national @GrahamWP_UK publicly says that UA independence day is “ass” & calls Embassy’s staff “morons” .. and actually we strongly suggest a medical assessment as well .. https: //t.co/nbTrE0CcoH

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 21 августа 2018 г.

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