Посольство Украины ожидает от Британии реакции на оскорбительные заявления журналиста Филлипса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Посольство Украины в Великобритании призвало власти отреагировать на оскорбительные заявления российского пропагандиста Грэма Филлипса о Дне Независимости Украины. Об этом говорится в Twitter посольства, передает УНН.
В посольстве отметили, что ожидают от представителей британского внешнеполитического ведомства надлежащей оценки заявлений британца Грэма Филлипса о Дне Независимости Украины.
“И мы также настоятельно рекомендуем провести его медицинский осмотр...”, — говорится в сообщении.
В частности, в видео Грэм Филлипс называет День Независимости “глупым” праздником, а сотрудников посольства — “идиотами”.
We expect that UK officials @foreignoffice give a proper assessment of situation when UK national @GrahamWP_UK publicly says that UA independence day is “ass” & calls Embassy’s staff “morons” .. and actually we strongly suggest a medical assessment as well .. https: //t.co/nbTrE0CcoH— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 21 августа 2018 г.