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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12540 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Посольство України очікує від Британії реакції на образливі заяви журналіста Філліпса

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Посольство України у Великій Британії закликало владу відреагувати на образливі заяви російського пропагандиста Грема Філліпса про День Незалежності України. Про це йдеться у Twitter посольства, передає УНН.

Посольство України очікує від Британії реакції на образливі заяви журналіста Філліпса

У посольстві наголосили, що очікують від представників британського зовнішньополітичного відомства належної оцінки заяв британця Грема Філліпса щодо Дня Незалежності України.

“І ми також наполегливо рекомендуємо провести його медичний огляд...”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відео Грем Філліпс називає День Незалежності “дурним” святом, а працівників посольства — “ідіотами”.

We expect that UK officials @foreignoffice give a proper assessment of situation when UK national @GrahamWP_UK publicly says that UA independence day is "ass"&calls Embassy’s staff "morons"..and actually we strongly suggest a medical assessment as well.. https://t.co/nbTrE0CcoH

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 21 августа 2018 г.

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