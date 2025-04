Посольство України очікує від Британії реакції на образливі заяви журналіста Філліпса

У посольстві наголосили, що очікують від представників британського зовнішньополітичного відомства належної оцінки заяв британця Грема Філліпса щодо Дня Незалежності України.

“І ми також наполегливо рекомендуємо провести його медичний огляд...”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відео Грем Філліпс називає День Незалежності “дурним” святом, а працівників посольства — “ідіотами”.

We expect that UK officials @foreignoffice give a proper assessment of situation when UK national @GrahamWP_UK publicly says that UA independence day is "ass"&calls Embassy’s staff "morons"..and actually we strongly suggest a medical assessment as well.. https://t.co/nbTrE0CcoH

