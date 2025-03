Умер композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку для "Твин Пикс"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 86-м году жизни скончался американский пианист и композитор Анджело Бадаламенти. Причины смерти композитора не оглашаются. О его смерти сообщается на сайте музея (Museum of the Moving Image) в микроблоге Twitter и The Hollywood Reporter, сообщает УНН.