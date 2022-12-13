Умер композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку для "Твин Пикс"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 86-м году жизни скончался американский пианист и композитор Анджело Бадаламенти. Причины смерти композитора не оглашаются. О его смерти сообщается на сайте музея (Museum of the Moving Image) в микроблоге Twitter и The Hollywood Reporter, сообщает УНН.
Цитата
"Умер известный композитор Анджело Бадаламенти, наиболее известный своим сотрудничеством с Дэвидом Линчем ("Твин Пикс", "Синий бархат" и "Малхолланд Драйв") (1937-2022)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным издания The Hollywood Reporter, о смерти мэтра сообщила его племянница Фрэнсис Бадаламенти. Анджело скончался 11 декабря в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке в штате Нью-Джерси.
Справка
Анджело Бадаламенти написал музыку более чем к 70 фильмам, компьютерным играм, телесериалам и т.д. Наибольшую популярность ему принесла музыка, написанная для фильмов и телесериалов американского культового кинорежиссера Дэвида Линча.
Их сотрудничество началось на съемках фильма "Синий бархат". Бадаламент был учителем пения Изабеллы Росселлини. По сценарию она должна была петь песню Song of the Siren, но Линч не смог договориться с обладателями ее авторских прав. Тогда они из Бадаламента написали песню "Тайны любви". В фильме Бадаламенти сыграл пианиста.
В 1990 году композитор написал музыку для сериала "Твин Пикс", впоследствии он получил премию "Грэмми".
Также он написал музыку для церемонии зажигания Олимпийского огня на Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
Дополнение
В США умер композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм.