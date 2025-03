Помер композитор Анджело Бадаламенті, який написав музику для "Твін Пікс"

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На 86-ому році життя помер американський піаніст і композитор Анджело Бадаламенті. Причини смерті композитора не оголошуються. Про його смерть повідомляється на сайті музею (Museum of the Moving Image) в мікроблозі Twitter та The Hollywood Reporter, інформує УНН.