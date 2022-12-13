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Помер композитор Анджело Бадаламенті, який написав музику для "Твін Пікс"

Помер композитор Анджело Бадаламенті, який написав музику для "Твін Пікс"

Київ • УНН

 • 2130728 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На 86-ому році життя помер американський піаніст і композитор Анджело Бадаламенті. Причини смерті композитора не оголошуються. Про його смерть повідомляється на сайті музею (Museum of the Moving Image) в мікроблозі Twitter та The Hollywood Reporter, інформує УНН.

Цитата

"Помер відомий композитор Анджело Бадаламенті, найбільш відомий своєю співпрацею з Девідом Лінчем ("Твін Пікс", "Синій оксамит" і "Малхолланд Драйв") (1937-2022)", - ідеться в повідомленні.

Деталі 

За даними видання The Hollywood Reporter, про смерть метра повідомила його племінниця Френсіс Бадаламенті. Анджело помер 11 грудня в оточенні сім'ї у своєму будинку в Лінкольн-парку, що в штаті Нью-Джерсі.

Довідка

Анджело Бадаламенті написав музику до більше ніж 70 фільмів, комп'ютерних ігор, телесеріалів тощо. Найбільшу популярність йому принесла музика, написана для фільмів і телесеріалів американського культового кінорежисера Девіда Лінча.

Їх співпраця почалася на зйомках фільму "Синій оксамит". Бадаламенті був вчителем співу Ізабелли Росселліні. За сценарієм вона повинна була співати пісню "Song of the Siren", але Лінч не зміг домовитися з володарями її авторських прав. Тоді вони з Бадаламенті написали пісню "Таємниці кохання". У фільмі Бадаламенті зіграв піаніста.

У 1990 році композитор написав музику для серіалу "Твін Пікс", згодом він отримав премію "Греммі".

Також він написав музику для церемонії запалювання Олімпійського вогню на Літніх Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні. 

Доповнення

У США помер композитор, поет та драматург, автор багатьох бродвейських мюзиклів Стівен Джошуа Сондхайм.

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