Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

Британский актер и бывший бодибилдер Дэвид Проуз умер в возрасте 85 лет, сообщает Sky News.

“Мы с большим сожалением и грустью для нас и миллионов поклонников по всему миру сообщаем, что наш клиент Дэйв Проуз умер в возрасте 85 лет”, — написал в Twitter Bowington Management.

Кроме участия в первых эпизодах “Звездных войн” (“Новая надежда” 1977 года, “Империя наносит ответный удар” 1980 года и “Возвращение джедая” 1983 года), Проуз снимался в “Заводном апельсине” Стэнли Кубрика, фильмах ужасов “Франкенштейн и монстр из ада”, “Цирк вампиров”.

It’s with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world , to announce that our client DAVE PROWSE MBE has passed away at the age of 85 #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020