Помер актор, який зіграв Дарта Вейдера

Британський актор і колишній бодібілдер Девід Проуз помер у віці 85 років, повідомляє Sky News.

“Ми з великим жалем і смутком для нас і мільйонів шанувальників по всьому світу повідомляємо, що наш клієнт Дейв Проуз помер у віці 85 років”, — написав у Twitter Bowington Management.

Окрім участі в перших епізодах “Зоряних воєн” (“Нова надія” 1977, “Імперія завдає удару у відповідь” 1980 року і “Повернення джедая” 1983 року), Проуз знімався в “Механічному апельсині” Стенлі Кубрика, фільмах жахів “Франкенштейн і монстр з пекла”, “Цирк вампірів”.

It’s with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020