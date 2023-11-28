Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
Киев • УНН
Олег Малиневский советует пересмотреть полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выступает за судебный контроль над процедурами неплатежеспособности и ставит под сомнение роль Фонда в управлении и ликвидации неплатежеспособных банков без достаточного надзора.
Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц должны быть пересмотрены, к Фонду должна применяться система контроля и сдерживания. Такое мнение в комментарии УНН высказал Вице-президент и Председатель Комитета Судебной практики Ассоциации адвокатов Украины, управляющий партнер EQUITY Law Firm Олег Малиневский.
По моему мнению, в целом статус Фонда должен быть пересмотрен. Это даже не государственная институция. Если вы посмотрите его устав - то это, по сути, юрлицо, созданное самими банками, которые платят туда определенные взносы на содержание его, и довольно странно, что государство передает этой институции все полномочия на управление неплатежеспособными банками. Должна быть система контроля и сдерживаний
Детали
Он напомнил, что процедура ликвидации банков ранее была под определенным судебным контролем.
"Это была общая процедура банкротства с определенными исключениями, которые касались именно банков. Но я бы хотел обратить внимание, что по общему правилу процедура банкротства должна включать в себя суд, который проверяет законность процедуры, наличие неплатежеспособности, защищает и балансирует интересы всех кредиторов, должника и его акционеров. Поскольку ФГВФЛ лишь один из кредиторов, не совсем понятно, почему он заменяет роль суда и других участников общей процедуры. Еще более странная ситуация, когда банки не берут средства от населения - то есть у них нет вкладов, а значит фонд не приобретает статус кредитора или иного отношения к неплатежеспособному банку, но, тем не менее, именно фонд появляется и начинает ликвидировать такое учреждение, продавая его активы. Но при чем здесь Фонд, если нет вкладов никаких? Но если даже Фонд становится одним из кредиторов, почему именно ему предоставляются полномочия на управление всем процессом ликвидации, где суд, где другие кредиторы, где независимые арбитражные управляющие?" - спрашивает Малиневский, добавив, что полномочия в общей процедуре банкротства есть у Комитета кредиторов, а также у арбитражного управляющего - представителя специальной профессии, который имеет лицензию Минюста.
Во время процедуры ликвидации банков арбитражного управляющего вообще нет - его олицетворяет Фонд гарантирования и ликвидатор, который является работником Фонда, а это порождает конфликт интересов.
"Кстати, с точки зрения базовых норм и принципов защиты прав человека и практики Европейского суда по правам человека, - это сочетание полномочий, этот конфликт интересов, этот судебный иммунитет Фонда - это еще одно доказательство безосновательного вмешательства государства в мирное владение имуществом, непредоставление эффективных механизмов защиты прав лица - владельцев банков, других кредиторов (в процессе ликвидации банка - ред.)", - добавил юрист.
Добавим
По его мнению, полномочия Фонда должны быть разделены, а сам процесс ликвидации может быть передан, например, суду при активном участии Национального банка Украины.
"И, конечно, должна быть обязанность работать с активами, взимать средства с должников, а не только продавать эти активы на аукционах по любой цене. Также следует расширить полномочия по санации банков. Например, когда акционер банка готов взять на себя какие-то расходы и усилия по взысканию задолженности, то наверняка он должен получить соответствующий инструментарий для осуществления такой деятельности. Мне кажется, что здесь выиграют все, и государство, и акционеры банка и в целом инвестиционный климат в банковском секторе Украины", - добавил юрист.
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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
Олег Малиневский советует пересмотреть полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выступает за судебный контроль над процедурами неплатежеспособности и ставит под сомнение роль Фонда в управлении и ликвидации неплатежеспособных банков без достаточного надзора.
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