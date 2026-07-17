Подача заявлений в вузы на бакалавриат стартует 19 июля
Киев • УНН
Поступающие могут подать до 10 заявлений на бакалавриат через электронный кабинет до 1 августа. Для каждого заявления необходимо установить приоритетность, которую после подачи изменить невозможно.
Подача заявлений в высшие учебные заведения на бакалавриат стартует 19 июля, сообщили в МОН, пишет УНН.
19 июля начинается подача заявлений в высшие учебные заведения. Поступающие могут подавать заявления на бакалавриат через электронный кабинет до 18:00 1 августа
Прежде чем подать заявления, в МОН посоветовали обратить внимание на важные правила:
- Подайте до 10 заявлений, из них до 5 — на бюджет.
- Для каждого заявления установите приоритетность, где 1 — наивысший.
- Заранее определите, какие заведения и специальности для вас наиболее желательны, ведь изменить приоритетность после подачи заявления невозможно. Если для вас приоритетнее обучение на бюджете, эти заявления должны быть первыми в списке. Если конкретная специальность или программа является для вас наиболее желаемой, присваивайте этим заявлениям приоритет и на бюджет, и сразу на контракт. Учтите, что поступающие с высокими баллами смогут претендовать на государственные (академические) гранты.
- Для отдельных категорий поступающих действуют квота-1, квота-2 и другие специальные условия поступления в соответствии с Порядком приема. Льготы нужно подтвердить до подачи первого заявления.
В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой график01.07.26, 10:42 • 26101 просмотр