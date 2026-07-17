Подача заявлений в вузы на бакалавриат стартует 19 июля

$44.620.1351.160.10
ukenru
06:58 • 5738 просмотра
"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рфVideo
17 июля, 02:01 • 17985 просмотра
Враг нанес пять ударов КАБами по Сумам
16 июля, 15:51 • 32762 просмотра
Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
16 июля, 13:06 • 42007 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
16 июля, 11:10 • 43700 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
16 июля, 10:39 • 38886 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
16 июля, 09:15 • 41383 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
16 июля, 09:15 • 38078 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
16 июля, 06:23 • 30691 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
16 июля, 03:38 • 41707 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
70%
749мм
Популярные новости
На временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья аграрии столкнулись с дефицитом топлива из-за военных нужд РФ - ЦНС16 июля, 23:43 • 10978 просмотра
Жена премьер-министра Испании предстанет перед судом присяжных по обвинению в злоупотреблении влиянием17 июля, 00:52 • 11726 просмотра
Украинские военные впервые примут участие в параде в честь Национального дня Бельгии17 июля, 01:24 • 10905 просмотра
Google Play удалил самые популярные российские приложения из-за санкций ЕС17 июля, 02:33 • 8718 просмотра
Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США03:28 • 12153 просмотра
публикации
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 23025 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 25283 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 34396 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 101436 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 68604 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Джо Байден
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Иран
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 2750 просмотра
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 46749 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 143012 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 179899 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 174299 просмотра
Актуальное
The New York Times
Золото
Financial Times
Шахед-136
Кх-59

Подача заявлений в вузы на бакалавриат стартует 19 июля

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Поступающие могут подать до 10 заявлений на бакалавриат через электронный кабинет до 1 августа. Для каждого заявления необходимо установить приоритетность, которую после подачи изменить невозможно.

Подача заявлений в вузы на бакалавриат стартует 19 июля

Подача заявлений в высшие учебные заведения на бакалавриат стартует 19 июля, сообщили в МОН, пишет УНН.

19 июля начинается подача заявлений в высшие учебные заведения. Поступающие могут подавать заявления на бакалавриат через электронный кабинет до 18:00 1 августа

- отметили в МОН.

Прежде чем подать заявления, в МОН посоветовали обратить внимание на важные правила:

  1. Подайте до 10 заявлений, из них до 5 — на бюджет.
    1. Для каждого заявления установите приоритетность, где 1 — наивысший.
      1. Заранее определите, какие заведения и специальности для вас наиболее желательны, ведь изменить приоритетность после подачи заявления невозможно. Если для вас приоритетнее обучение на бюджете, эти заявления должны быть первыми в списке. Если конкретная специальность или программа является для вас наиболее желаемой, присваивайте этим заявлениям приоритет и на бюджет, и сразу на контракт. Учтите, что поступающие с высокими баллами смогут претендовать на государственные (академические) гранты.
        1. Для отдельных категорий поступающих действуют квота-1, квота-2 и другие специальные условия поступления в соответствии с Порядком приема. Льготы нужно подтвердить до подачи первого заявления.

          В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой график01.07.26, 10:42 • 26101 просмотр

          Юлия Шрамко

          ОбществоОбразование
          Школа
          Министерство образования и науки Украины