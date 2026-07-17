Подача заявлений в вузы на бакалавриат стартует 19 июля

Подача заявлений в высшие учебные заведения на бакалавриат стартует 19 июля, сообщили в МОН, пишет УНН.

19 июля начинается подача заявлений в высшие учебные заведения. Поступающие могут подавать заявления на бакалавриат через электронный кабинет до 18:00 1 августа