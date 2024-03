Первый запуск ракеты японского стартапа Space One закончился неудачей: она взорвалась через несколько секунд после взлета

Space One Co., японский стартап, поддерживаемый Canon Inc., не смог отправить свою первую ракету в космос, что стало серьезной неудачей в попытках присоединиться к быстро развивающемуся рынку коммерческих запусков, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Легкая ракета Kairos взорвалась всего через несколько секунд после взлета около 11 часов утра в среду утром по местному времени из космического порта Кии, примерно в 420 километрах к юго-западу от Токио. На кадрах было видно, как вокруг горящих обломков образовался шлейф дыма, который вскоре погас.

Приказ о самоуничтожении был отправлен кораблю примерно через пять секунд после запуска, сообщил журналистам генеральный директор Space One Масакадзу Тойода. "Будет сформирована группа для расследования случившегося, - сказал Тойода, добавив, что никто не пострадал и все фрагменты упали на территорию комплекса. - До сих пор трудно определить, что произойдет в отношении будущих запусков".

Акции Canon Electronics Inc. упали почти на 13% сразу после взрыва. За день до запуска акции дочерней компании Canon торговались на самом высоком уровне с апреля 2018 года.

"Хотя это печально, мы рады, что устройство самоуничтожения сработало быстро и никто не пострадал", - заявил журналистам губернатор Вакаямы Сюхей Кишимото.

По данным Space One, Kairos, что в переводе с древнегреческого означает "нужный момент", перевозил правительственный спутник.

Запуск был запланирован на 9 марта, но операторы были вынуждены отложить его после того, как судно было обнаружено в море в зоне, которая должна была быть эвакуирована.

Дополнение

Компания, основанная в 2018 году, поддерживается такими инвесторами как Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Engineering Co., подрядчиком по недвижимости Shimizu Corp. и Банком развития Японии. По словам генерального директора Масакадзу Тойоды, предыдущие запуски были отложены из-за пандемии и войны в Украине.

При высоте 18 метров Kairos короче 24-метрового Epsilon Японского национального космического агентства и H3 высотой 63 метра, который JAXA запустило в феврале.

Космический порт Кии - первый в Японии стартовый комплекс для коммерческих миссий, предлагающий компаниям альтернативу площадке, которую JAXA использует на юге Японии.

