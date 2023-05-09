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Первый полуфинал Евровидения: кто выступит, где смотреть и кто среди фаворитов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня, 9 мая, в Ливерпуле состоится первый полуфинал 67-го песенного конкурса Евровидение. Соревноваться за путевки в гранд-финал выйдут представители 15 стран, пишет УНН.

Сегодня, 9 мая на «Ливепуль Арене» в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал Евровидения.

Согласно жеребьевке в нем примут участие исполнители из 15 стран, которые будут выступать в таком порядке:

Норвегия: Alessandra -Queen of Kings

Мальта: The Busker - Dance (Our Own Party)

Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Латвия: Sudden Lights - Aijā

Португалия: Mimicat - Ai Coraçao

Ирландия: Wild Youth - We Are One

Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ.

Швейцария: Remo Forrer - Watergun

Израиль: Noa Kirel - Unicorn

Молдова: Pasha Parfeni - Soarele si Luna

Швеция: Loreen - Tattoo

Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More

Чехия: Vesna - My Sister's Crown

Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Финляндия: Kääärijä - Cha Cha Cha

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Интересно, что уже в первом полуфинале сойдутся два основных, по версиям букмекеров претендента на победу. Это шведская певица Loreen и исполнитель из Финляндии Kääärijä.

Украинская группа TVORCHI в полуфинальных баталиях участия не принимает, так как представляет страну-победителя прошлогоднего Евровидения.

Также по традиции автоматически в финал уже попали исполнители из стран, являющихся учредителями Европейского вещательного союза: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Франции и Франции.

Что стоит знать

Победители полуфиналов определяются исключительно телеголосованием зрителей. В нем также могут участвовать жители стран, которые уже представлены в финале. Однако, шесть стран распределили по полуфиналам. В первом – смогут голосовать Германия, Франция и Италия. А вот Украина, Великобритания и Испания – уже во втором.

Запланировано, что вне конкурса во время первого полуфинала выступят украинские исполнительницы Alyosha и Юлия Санина.

Где смотреть

Посмотреть первый полуфинал "Евровидения" 9 мая можно на официальном сайте конкурса в YouTube. Также прямой эфир можно посмотреть в приложении "Дія", в разделе "Дія.TV".

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