Первый полуфинал Евровидения: кто выступит, где смотреть и кто среди фаворитов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня, 9 мая, в Ливерпуле состоится первый полуфинал 67-го песенного конкурса Евровидение. Соревноваться за путевки в гранд-финал выйдут представители 15 стран, пишет УНН.
Сегодня, 9 мая на «Ливепуль Арене» в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал Евровидения.
Согласно жеребьевке в нем примут участие исполнители из 15 стран, которые будут выступать в таком порядке:
Норвегия: Alessandra -Queen of Kings
Мальта: The Busker - Dance (Our Own Party)
Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava
Латвия: Sudden Lights - Aijā
Португалия: Mimicat - Ai Coraçao
Ирландия: Wild Youth - We Are One
Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ.
Швейцария: Remo Forrer - Watergun
Израиль: Noa Kirel - Unicorn
Молдова: Pasha Parfeni - Soarele si Luna
Швеция: Loreen - Tattoo
Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
Чехия: Vesna - My Sister's Crown
Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight
Финляндия: Kääärijä - Cha Cha Cha
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Интересно, что уже в первом полуфинале сойдутся два основных, по версиям букмекеров претендента на победу. Это шведская певица Loreen и исполнитель из Финляндии Kääärijä.
Украинская группа TVORCHI в полуфинальных баталиях участия не принимает, так как представляет страну-победителя прошлогоднего Евровидения.
Также по традиции автоматически в финал уже попали исполнители из стран, являющихся учредителями Европейского вещательного союза: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Франции и Франции.
Что стоит знать
Победители полуфиналов определяются исключительно телеголосованием зрителей. В нем также могут участвовать жители стран, которые уже представлены в финале. Однако, шесть стран распределили по полуфиналам. В первом – смогут голосовать Германия, Франция и Италия. А вот Украина, Великобритания и Испания – уже во втором.
Запланировано, что вне конкурса во время первого полуфинала выступят украинские исполнительницы Alyosha и Юлия Санина.
Где смотреть
Посмотреть первый полуфинал "Евровидения" 9 мая можно на официальном сайте конкурса в YouTube. Также прямой эфир можно посмотреть в приложении "Дія", в разделе "Дія.TV".