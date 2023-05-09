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Перший півфінал Євробачення: хто виступатиме, де дивитися і хто серед фаворитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, 9 травня, у Ліверпулі відбудеться перший півфінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення. Змагатися за путівки до гранд-фіналу вийдуть представники 15 країн, пише УНН.

Сьогодні, 9 травня на «Лівепуль Арені» о 22:00 за київським часом розпочнеться перший півфінал Євробачення.

Згідно жеребкування у ньому візьмуть участь виконавці з 15 країн, які виступатимуть у такому порядку:

Норвегія: Alessandra -Queen of Kings

Мальта: The Busker - Dance (Our Own Party)

Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Латвія: Sudden Lights - Aijā

Португалія: Mimicat - Ai Coraçao

Ірландія: Wild Youth - We Are One

Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!

Швейцарія: Remo Forrer - Watergun

Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn

Молдова: Pasha Parfeni - Soarele si Luna

Швеція: Loreen - Tattoo

Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More

Чехія: Vesna - My Sister's Crown

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

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Цікаво, що вже у першому півфіналі зійдуться два основних, за версіями букмекерів претенденти на перемогу. Це шведська співачка Loreen та виконавець з Фінляндії Käärijä.

Українській гурт TVORCHI у півфінальних баталіях участі не бере, так як представляє країну-переможця минулорічного Євробачення.

Також за традицією автоматично до фіналу вже потрапили виконавці з країн, що є засновниками Європейської мовної спілки: Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії.

Що варто знати

Переможці півфіналів визначаються виключно телеголосуванням глядачів. У ньому також можуть брати участь мешканці країн, які вже представлені у фіналі. Однак, шість країн розподілили за півфіналами. У першому – зможуть голосувати Німеччина, Франція та Італія. А от Україна, Велика Британія та Іспанія – вже у другому.

Заплановано, що поза конкурсом під час першого півфіналу виступлять українські виконавиці Alyosha та Юлія Саніна.

Де дивитися

Подивитися перший півфінал "Євробачення" 9 травня можна на офіційному сайті конкурсу в YouTube. Також прямий ефір можна подивитися в додатку "Дія", в розділі "Дія.TV".

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