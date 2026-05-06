Пекин вспомнил о правах китайских граждан, воевавших за рф

Китай призвал Украину обеспечить права гражданам Китая, которые воевали за рф и уже более года находятся под стражей в Украине после захвата, о чем заявил на брифинге в среду спикер МИД КНР Линь Цзянь, пишет УНН.

"Китай требует, чтобы Украина, в соответствии с применимым международным правом, гарантировала законные права и гуманитарное обращение с гражданами Китая", - отметил Линь на вопрос, принимает ли правительство Китая меры для освобождения из Украины двух граждан Китая, которые воевали за россию и прошлой весной были захвачены Украиной.

Спикер МИД КНР указал, что "Китай опубликовал многочисленные предупреждения о безопасности, призывая граждан Китая держаться подальше от зон вооруженного конфликта и избегать участия в конфликте в любой форме, особенно избегая участия в любых военных операциях с любой стороны".

