Вооруженные люди в капюшонах ворвались в предвыборный штаб оппозиции Венесуэлы, ограбили и разгромили его, сообщило оппозиционное движение Vente Venezuela сегодня.

Накануне ряд стран обратился в суд Венесуэлы с призывом обнародовать детальные подсчеты голосов: США считают победителем лидера от оппозиции.

Пишет УНН с ссылкой на Vente Venezuela, Reuters и El Debate.

Детали

После противоречивых результатов президентских выборов, в Венесуэле растет напряженность. Сегодня оппозиционное движение Vente Venezuela объявило, что его штаб-квартира в Каракасе была разгромлена ночью.

Группа мужчин в капюшонах проникла, похитила и разгромила предвыборный штаб венесуэльской оппозиции.

От имени Plataforma Unitaria мы осуждаем нападение, произошедшее сегодня рано утром в Quinta Bejucal, штаб-квартире @ConVzlaComando вооруженными людьми в капюшонах без опознавательных знаков. - говорится в сообщении венесуэльского оппозиционного альянса.

После выборов по всей стране продолжаются сильные протесты. В то же время ряд стран, среди которых Бразилия, Мексика, Колумбия и США обратились с заявлениями по поводу следующего:

результаты выборов должны быть проверены беспристрастно;

все политические игроки должны избегать эскалации насилия;



избирательные споры должны решаться через институты.

При этом США заявили, что Мадуро должен признать победу кандидата от оппозиции - Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Аргентина, признали победителем выборов Гонсалеса.

Мы призываем избирательные власти в Венесуэле быстро двигаться вперед и позволить публично обнародовать подробные результаты избирательных урн - говорится в совместном заявлении Бразилии, Мексики и Колумбии.

Справочно

По данным Human Rights Watch, во время протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере 20 человек. Николас Мадуро из Партии социалистического единства PSUV находится на посту после смерти своего предшественника и наставника Уго Чавеса в 2013 году. Страна с богатыми запасами нефти годами переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис. Миллионы венесуэльцев покинули страну, спасаясь от бедности и коррупции.

Напомним,

УНН передавал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция "никогда" не придет к власти в стране. Это произошло после демонстраций вызванных объявлением Мадуро о победе на выборах, которые оппозиция считает сфальсифицированными.