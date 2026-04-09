"Она сильный лидер, а ее голос много значит для поддержки Украины" - Зеленский о Мелони

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Президент назвал премьера Италии сильным лидером для поддержки Украины. Ее голос важен для давления на россию и получения финансирования от Брюсселя, отметил Владимир Зеленский.

"Она сильный лидер, а ее голос много значит для поддержки Украины" - Зеленский о Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский назвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони "сильным лидером, чей голос имеет большое значение для Украины". Об этом он сказал в интервью Rai, передает УНН.

По словам украинского лидера, Мелони является одним из самых решительных голосов, особенно когда речь идет о помощи Украине.

Сегодня необходимо разблокировать 90 миллиардов евро помощи для нашей страны. Это зависит от многих голосов, и голос Джорджии для нас очень важен. Джорджия Мелони имеет хорошие отношения с Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты должны оказывать давление на россию, чтобы добиться прекращения огня, а затем и окончания этой войны. То же самое можно сказать и о Брюсселе

- заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с россией отложены, но убежден в их возобновлении.

Также украинский лидер заявил, что Соединенные Штаты Америки проигнорировали убедительные доказательства того, что россия помогла Ирану нанести удар по американским базам на Ближнем Востоке. По его словам, в Вашингтоне сейчас доверяют Владимиру Путину.

