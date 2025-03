Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards в США

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards, которую ежегодно вручает Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) за исключительное лидерство в признании важной роли женщин в создании более мирного и безопасного мира. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт президента Украины.