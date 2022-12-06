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Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards, которую ежегодно вручает Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) за исключительное лидерство в признании важной роли женщин в создании более мирного и безопасного мира. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт президента Украины.

Цитата

"У меня нет ощущения, что эта награда принадлежит только мне. Вся Украина сейчас борется за свободу и в то же время – за мирную жизнь во всем мире. Поэтому позвольте мне поблагодарить и разделить эту награду с каждой украинкой и украинцем, отстаивающим право на мир", - сказала Зеленская во время выступления на церемонии награждения.

Детали

Она добавила, что рассматривает эту награду как еще один знак поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Кроме первой леди, среди лауреаток: правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук, соучредитель и директор по стратегическому развитию Украинского женского фонда Наталья Карбовская. По словам организаторов, все они символизируют десятилетие мужественного труда на передовом правительстве и гражданском обществе.

Награду также получила Ее Королевское Высочество Софи, Графиня Весекская. Ее наградили за многолетнюю поддержку гендерного равенства и лидерство в борьбе против сексуального насилия во время конфликтов по всему миру, включая Украину.

Добавим

Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности (GIWPS) изучает и освещает роль и опыт женщин в области мира и безопасности во всем мире. Ранее лауреатами ежегодной премии становились Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, лауреат Нобелевской премии мира Надежда Мурад и другие.

Напомним

В среду, 30 ноября, Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства.

В рамках визита в Великобританию первая леди также встретилась в Лондоне с украинскими вынужденными беженцами.

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