Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards у США

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards, яку щороку вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) за виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу. Про це пише УНН, посилаючись на сайт президента України.