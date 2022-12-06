Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards у США

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"Я не маю відчуття, що ця нагорода належить лише мені. Вся Україна зараз бореться за свободу й водночас – за мирне життя у всьому світі. Тому дозвольте мені подякувати й розділити цю відзнаку з кожною українкою та українцем, що відстоюють право на мир", - сказала Зеленська під час виступу на церемонії нагородження.

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Вона додала, що розглядає цю нагороду як іще один знак підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Окрім першої леді, серед лауреаток: урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук, співзасновниця й директорка зі стратегічного розвитку Українського жіночого фонду Наталія Карбовська. За словами організаторів, усі вони символізують десятиліття мужньої праці на передовій в уряді та громадянському суспільстві.

Відзнаку також отримала Її Королівська Високість Софі, Графиня Весекська. Її нагородили за багаторічну підтримку гендерної рівності та лідерство в боротьбі проти сексуального насильства під час конфліктів у всьому світі, включно з Україною.

Додамо

Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки (GIWPS) вивчає й висвітлює роль і досвід жінок у сфері миру та безпеки в усьому світі. Раніше лауреатами щорічної премії ставали Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, лауреатка Нобелівської премії миру Надія Мурад та інші.

Нагадаємо

У середу, 30 листопада, Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства.

У рамках візиту до Великої Британії перша леді також зустрілась у Лондоні з українськими вимушеними біженцями.