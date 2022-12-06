Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards у США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards, яку щороку вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) за виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу. Про це пише УНН, посилаючись на сайт президента України.
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"Я не маю відчуття, що ця нагорода належить лише мені. Вся Україна зараз бореться за свободу й водночас – за мирне життя у всьому світі. Тому дозвольте мені подякувати й розділити цю відзнаку з кожною українкою та українцем, що відстоюють право на мир", - сказала Зеленська під час виступу на церемонії нагородження.
Деталі
Вона додала, що розглядає цю нагороду як іще один знак підтримки України з боку Сполучених Штатів.
Окрім першої леді, серед лауреаток: урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук, співзасновниця й директорка зі стратегічного розвитку Українського жіночого фонду Наталія Карбовська. За словами організаторів, усі вони символізують десятиліття мужньої праці на передовій в уряді та громадянському суспільстві.
Відзнаку також отримала Її Королівська Високість Софі, Графиня Весекська. Її нагородили за багаторічну підтримку гендерної рівності та лідерство в боротьбі проти сексуального насильства під час конфліктів у всьому світі, включно з Україною.
Додамо
Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки (GIWPS) вивчає й висвітлює роль і досвід жінок у сфері миру та безпеки в усьому світі. Раніше лауреатами щорічної премії ставали Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, лауреатка Нобелівської премії миру Надія Мурад та інші.
Нагадаємо
У середу, 30 листопада, Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства.
У рамках візиту до Великої Британії перша леді також зустрілась у Лондоні з українськими вимушеними біженцями.