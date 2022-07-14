Армия рф рискует потерять наступательный темп на Донбассе – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские войска рискуют потерять наступательный темп на Донбассе, который они набрали после захвата Лисичанска. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
Как отметили, на Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары на широком фронте, а на некоторых участках пытаются штурмовать небольшими ротами или взводами.
"Однако за последние 72 часа они не достигли значительного территориального продвижения, и им грозит потеря какой-либо динамики, которую они набрали после захвата Лисичанска", – говорится в сообщении.
Британские разведчики добавили, что оружие и техника советских времен, которые использует армия рф, не позволяют быстро восстановить или нарастить наступательный импульс.
Последняя оборона Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022
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Напомним
По последним данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении Кодемы и Вершины Донецкой области.