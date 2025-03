Армия рф рискует потерять наступательный темп на Донбассе – британская разведка

Детали

Как отметили, на Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары на широком фронте, а на некоторых участках пытаются штурмовать небольшими ротами или взводами.

"Однако за последние 72 часа они не достигли значительного территориального продвижения, и им грозит потеря какой-либо динамики, которую они набрали после захвата Лисичанска", – говорится в сообщении.

Британские разведчики добавили, что оружие и техника советских времен, которые использует армия рф, не позволяют быстро восстановить или нарастить наступательный импульс.

Последняя оборона Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022



Напомним

По последним данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении Кодемы и Вершины Донецкой области.