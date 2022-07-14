Армія рф ризикує втратити наступальний темп на Донбасі – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Російські війська ризикують втратити наступальний темп на Донбасі, який вони набрали після захоплення Лисичанська. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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Як зазначили, на Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійські удари на широкому фронті, а на деяких ділянках намагаються штурмувати невеликими ротами чи взводами.
"Проте за останні 72 години вони не досягли значного територіального просування, і їм загрожує втрата будь-якої динаміки, яку вони набрали після захоплення Лисичанська", – ідеться у повідомленні.
Британські розвідники додали, що зброя та техніка радянських часів, які використовує армія рф, не дають змогу швидко відновити або наростити наступальний імпульс.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022
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За останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини на Донеччині.