ОБСЕ: на Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы

"ОБСЕ: наконец (!) ремонтные работы начались. СММ продолжает способствовать местному прекращению огня вместе с СЦКК. Оно должно сохраниться", - говорится в сообщении.

Напомним, восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции в субботу, 4 февраля, были приостановлены из-за обстрелов.

