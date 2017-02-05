ОБСЕ: на Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы. Об этом сообщает Специальная мониторинговая служба миссии ОБСЕ в Twitter, передает УНН.
"ОБСЕ: наконец (!) ремонтные работы начались. СММ продолжает способствовать местному прекращению огня вместе с СЦКК. Оно должно сохраниться", - говорится в сообщении.
Напомним, восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции в субботу, 4 февраля, были приостановлены из-за обстрелов.
#DFS : Finally (!) Repair works started. The SMM continues to facilitate localized ceasefire together with the JCCC. It must hold pic.twitter.com/ziIi4U152Y- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 февраля 2017 г.