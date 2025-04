ОБСЄ: на Донецькій фільтрувальній станції розпочались ремонтні роботи

“ДФС: нарешті (!) ремонтні роботи розпочались. СММ продовжує сприяти місцевому припиненню вогнб разом з СЦКК. Воно має зберігатися”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції у суботу 4 лютого було призупинено через обстріли.

#DFS: Finally (!) repair works started. The SMM continues to facilitate localized ceasefire together with the JCCC. It must hold pic.twitter.com/ziIi4U152Y

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 февраля 2017 г.