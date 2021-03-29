Лучший бомбардир в истории “Манчестер Сити” покинет клуб: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Аргентинский нападающий “Манчестер Сити” Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб после завершения нынешнего сезона, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
Что известно
Широко известный форвард, который вписал свое имя в историю Английской Премьер-лиги, решил не продлевать соглашение с клубом, которая закончится в конце этого сезона.
Цитата
“Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений. У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых десяти сезонов в „Манчестер Сити“. В наше время такой термин в одном клубе для профессионального футболиста — это необычно. Десять сезонов больших достижений. За это время я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит „Манчестер Сити“. Эти люди — навсегда в моем сердце ”, - написал Агуэро на своей странице в Twitter.
Детали
Представители “Манчестер Сити” заявили, что увековечат память о Агуэро установкой специальной и постоянной мозаики в клубной футбольной академии.
Примечательно, что Агуэро является самым иностранным игроком в истории Английской Премьер-лиги — а в января 2020 года его обогнал Алана Ширера и установил рекорд по количеству хет-триков в Премьер-лиге.
Дополнение
Аргентинец четыре раза выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2018/19. Агуэро является лучшим бомбардиром в истории “Манчестер Сити”. На его счету 257 голов в 384 матчах за “горожан” во всех турнирах.