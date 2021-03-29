Лучший бомбардир в истории “Манчестер Сити” покинет клуб: известны детали

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Аргентинский нападающий “Манчестер Сити” Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб после завершения нынешнего сезона, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Что известно

Широко известный форвард, который вписал свое имя в историю Английской Премьер-лиги, решил не продлевать соглашение с клубом, которая закончится в конце этого сезона.

Цитата

“Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений. У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых десяти сезонов в „Манчестер Сити“. В наше время такой термин в одном клубе для профессионального футболиста — это необычно. Десять сезонов больших достижений. За это время я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит „Манчестер Сити“. Эти люди — навсегда в моем сердце ”, - написал Агуэро на своей странице в Twitter.

Детали

Представители “Манчестер Сити” заявили, что увековечат память о Агуэро установкой специальной и постоянной мозаики в клубной футбольной академии.

Примечательно, что Агуэро является самым иностранным игроком в истории Английской Премьер-лиги — а в января 2020 года его обогнал Алана Ширера и установил рекорд по количеству хет-триков в Премьер-лиге.

Дополнение

Аргентинец четыре раза выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2018/19. Агуэро является лучшим бомбардиром в истории “Манчестер Сити”. На его счету 257 голов в 384 матчах за “горожан” во всех турнирах.

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