Найкращий бомбардир в історії “Манчестер Сіті” покине клуб: відомі деталі

Що відомо

Широко відомий форвард, який вписав своє ім’я в історію Англійської Прем’єр-ліги, вирішив не продовжувати угоду з клубом, яка закінчиться наприкінці цього сезону.

Цитата

“Коли цикл добігає кінця, то з’являється багато різних відчуттів. У мене залишиться відчуття задоволення і гордості після цілих десяти сезонів в „Манчестер Сіті“. В наші часи такий термін в одному клубі для професійного футболіста — це незвично. Десять сезонів великих досягнень. За цей час я зміг стати найкращим бомбардиром клубу в історії і відчути непорушний зв’язок з усіма, хто любить „Манчестер Сіті“. Ці люди — назавжди в моєму серці”, — написав Агуеро на своїй сторінці у Twitter.

Деталі

Представники “Манчестер Сіті” заявили, що увічнять пам’ять про Агуеро установкою спеціальної та постійної мозаїки в клубній футбольній академії.

Примітно, що Агуеро є найрезультативнішим іноземним гравцем в історії Англійської Прем’єр-ліги — а в січні 2020 року його обігнав Алана Ширера і встановив рекорд за кількістю хет-триків в Прем’єр-лізі.

Доповнення

Аргентинець чотири рази виграв чемпіонат Англії, п’ять разів брав Кубок ліги, три рази перемагав у Суперкубку країни, а також став володарем Кубка Англії в сезоні-2018/19. Агуеро є найкращим бомбардиром в історії “Манчестер Сіті”. На його рахунку 257 голів у 384 матчах за “городян” у всіх турнірах.