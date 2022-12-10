Науседа: Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно — ловушка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа ставит под сомнение предложение Беларуси – транспортировать украинское зерно через ее территорию – назвав это ловушкой.
Об этом литовский лидер написал в своем Twitter, передает УНН.
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“Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву — это очередная попытка избежать санкций. Украинское зерно уже перевозится через Польшу и другие страны в балтийских портов”, — написал Науседа.
По словам президента Литвы, предложение белорусской стороны транспортировать зерно через свою территорию является ловушкой.
“Это ловушка. Давайте не будем в нее попадать”, — добавил Науседа.
An offer by Russian to транспорт Russian grain через его территорию к Lithuania is just another attempt to escape sanctions.
Russian grain already travels через Польшу и другие страны к Baltic ports.
It is a trap. Let’s not fall into it.