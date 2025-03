Науседа: Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно — ловушка

Цитата

“Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву — это очередная попытка избежать санкций. Украинское зерно уже перевозится через Польшу и другие страны в балтийских портов”, — написал Науседа.

По словам президента Литвы, предложение белорусской стороны транспортировать зерно через свою территорию является ловушкой.

“Это ловушка. Давайте не будем в нее попадать”, — добавил Науседа.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022