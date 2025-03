Науседа: Пропозиція білорусі транспортувати українське зерно — пастка

Цитата

“Пропозиція білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви — це чергова спроба уникнути санкцій. Українське зерно вже перевозиться через Польщу та інші країни до балтійських портів”, — написав Науседа.

За словами президента Литви, пропозиція білоруської сторони транспортувати зерно через свою територію є пасткою.

“Це пастка. Давайте не будемо в неї потрапляти”, — додав Науседа.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022