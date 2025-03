Нацкомиссия разрешила торговать всеми ценными бумагами по индексу S&P 500

Цитата

"Комиссия активно работает над расширением возможностей инвестирования в иностранные финансовые инструменты. Приход на украинский рынок капитала всемирно известных компаний является очередным шагом по его интеграции в международные рынки и увеличению инвестиций для Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Нацкомиссия приняла решение допустить 412 ценных бумаг, входящих в фондовый индекс S&P 500, и которые могут учитываться на счете ПАО "Национальный депозитарий Украины", открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Lux.

По состоянию на 29 декабря было допущено 96 ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины и 412 ценных бумаг (S&P 500) допущенных по инициативе Комиссии.

Дополнение

S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено чуть более 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию: Amazon, Apple Inc., Coca-Cola Company, General Motors, HP Inc., Mondelez International, Nike Inc. и другие. Акции всех компаний торгуются на крупнейших американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Фондовый индекс называется барометром американской экономики.

Напомним

В течение полномасштабной войны россии украинцы выкупили почти 20% гривневых военных облигаций.