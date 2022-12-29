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Нацкомісія дозволила торгувати всіма цінними паперами з індексу S&P 500

Нацкомісія дозволила торгувати всіма цінними паперами з індексу S&P 500

Київ • УНН

 • 361416 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила цінні папери, які входять до фондового індексу США S&P 500, до обігу на території України. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт НКЦПФР.

Цитата

"Комісія активно працює над розширенням можливостей інвестування в іноземні фінансові інструменти. Прихід на український ринок капіталу всесвітньовідомих компаній є черговим кроком для його інтеграції в міжнародні ринки та збільшення інвестицій для України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Нацкомісія ухвалила рішення допустити 412 цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500, та які можуть обліковуватись на рахунку ПАТ "Національний депозитарій України", відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.

Станом на 29 грудня загалом було допущено 96 цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України та 412 цінних паперів (S&P 500) допущених за ініціативою Комісії.

Доповнення

S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено трохи більше ніж 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію: Amazon, Apple Inc., Coca-Cola Company, General Motors, HP Inc., Mondelez International, Nike Inc. та інші. Акції всіх компаній торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Фондовий індекс називається барометром американської економіки.

Нагадаємо

Упродовж повномасштабної війни росії українці викупили майже 20% гривневих військових облігацій.

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