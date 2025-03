Нацкомісія дозволила торгувати всіма цінними паперами з індексу S&P 500

Цитата

"Комісія активно працює над розширенням можливостей інвестування в іноземні фінансові інструменти. Прихід на український ринок капіталу всесвітньовідомих компаній є черговим кроком для його інтеграції в міжнародні ринки та збільшення інвестицій для України", - йдеться в повідомленні.

Нацкомісія ухвалила рішення допустити 412 цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500, та які можуть обліковуватись на рахунку ПАТ "Національний депозитарій України", відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.

Станом на 29 грудня загалом було допущено 96 цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України та 412 цінних паперів (S&P 500) допущених за ініціативою Комісії.

S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено трохи більше ніж 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію: Amazon, Apple Inc., Coca-Cola Company, General Motors, HP Inc., Mondelez International, Nike Inc. та інші. Акції всіх компаній торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Фондовий індекс називається барометром американської економіки.

