НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ

В НАТО разрабатывают план развертывания военных сил Альянса по всей Европе из-за активизации российской оборонной промышленности за последний год. Об этом пишет Financial Times, информирует УНН.

Детали

По словам официальных лиц, Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО, командный центр Альянса в южном немецком городе Ульм, разрабатывает планы того, как военные силы НАТО будут разворачиваться по всей Европе, а также поддерживаться и укрепляться в случае конфликта.

Как отмечается, будут использованы уроки из военных учений Steadfast Defender, которые моделируют крупномасштабный конфликт с противником на востоке НАТО. Адмирал Роб Бауэр, который возглавляет комитет НАТО сказал, что учения были направлены на "подготовку к конфликту с россией".

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил на прошлой неделе, что Россия может проверить на прочность положения о взаимной обороне НАТО "в течение трех-пяти лет". Это последовало за аналогичными предупреждениями коллег из Швеции, Великобритании, Румынии, Германии и высокопоставленных чиновников самой НАТО, которые прозвучали с начала года.

"Нам придется привыкнуть к мысли, что вполне реально, что (президент россии Владимир-ред.) Путин нападет на одну из стран НАТО в течение 5-8 лет", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета Бундестага по обороне.

Также генерал сэр Патрик Сандерс, который покидает пост главы британской армии, предупредил, что население Великобритании должно быть готовым к потенциальной войне с россией. По его словам. британские граждане должны быть "обучены и экипированы" для ведения боевых действий.

На этой неделе служба внешней разведки Эстонии сообщила, что Россия намерена удвоить численность своих войск, размещенных вдоль границы со странами Балтии и Финляндией, что может предвещать потенциальный военный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия.

"Путин делает все, что говорит. И единственное, что может его остановить, - это политика силы", - сказал Кристоф Хойсген, бывший советник канцлера Германии Ангелы Меркель по международным делам, а ныне председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако некоторые члены альянса скептически относятся к тому, что президент России намерен напасть на одного из членов НАТО. "По нашим оценкам, он серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО", - сказал один высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

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Дополнение

Как пишет издание, одной из причин тревоги западных чиновников является возрождение россией своей промышленной оборонной машины за последний год, которое происходило со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

За год россия выпустила 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. По прогнозам украинских чиновников, в этом году она наберет еще 400 000 человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации.

Как отмечается, европейские страны-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону примерно на треть за последнее десятилетие, причем некоторые страны значительно увеличили свои расходы после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на то, что российская армия в значительной степени развернута в Украине и понесла огромные потери за два года войны, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет.