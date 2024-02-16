НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ
НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил Альянса по всей Европе в ответ на интенсификацию оборонной промышленности и наращивание военного потенциала россии за последний год.
Украина вернула тела еще 58 погибших защитников
Тела еще 58 украинских солдат, погибших в войне с россией, были возвращены в Украину благодаря сотрудничеству украинских властей и Международного Красного Креста.
Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой
Министр образования Украины объявил, что Харьковский педагогический университет им. Сковороды останется независимым и не будет объединен с Харьковским национальным университетом им.
Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters
Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.
В Киеве произошло ДТП на Кольцевой дороге: движение транспорта затруднено
Дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой дороге Киева вызвало частичное затруднение движения транспорта.
Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist
Европейские трейдеры направили 3 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища Украины, благодаря чему им удалось сэкономить более 300 миллионов долларов.
На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла
Пьяный водитель сбил насмерть 63-летнюю велосипедистку в селе Хутор-Будилов Ивано-Франковской области, Украина.
Лукашенко пугает сторонников: оппозиция якобы предлагает Польше переделить территории Беларуси и россии
Лукашенко обвиняет белорусскую оппозицию в намерениях отдать Польше западные регионы, а взамен расширить Беларусь за счет российской территории, если Россия проиграет войну с Украиной.
Половина поездов отменена, сотни тысяч людей вынуждены искать автосообщение из-за масштабной забастовки железнодорожников во Франции
Сотни тысяч путешественников во Франции вынуждены искать автомобильные сообщения из-за масштабной забастовки железнодорожников, которые отменили половину поездов на февральские школьные каникулы.
Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи
Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной представитель Государственной пограничной службы Украины выразил сомнения, что достаточное количество гуманитарной помощи сможет пройти через такое малое количество открытых пограничных переходов.