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НАТО розглядає можливість розгортання сил Альянсу по всій Європі - ЗМІ

НАТО розглядає можливість розгортання сил Альянсу по всій Європі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29110 перегляди

НАТО розробляє плани розгортання збройних сил Альянсу по всій Європі у відповідь на інтенсифікацію оборонної промисловості і нарощування військового потенціалу росії за останній рік.

В НАТО розробляють план розгортання військових сил Альянсу по всій Європі через активізацію російської оборонної промисловості за останній рік. Про це пише Financial Times, інформує УНН

Деталі

За словами офіційних осіб, Об'єднане командування підтримки та забезпечення НАТО, командний центр Альянсу в південному німецькому місті Ульм, розробляє плани того, як військові сили НАТО розгортатимуться по всій Європі, а також підтримуватимуться та зміцнюватимуться в разі конфлікту.

Як зазначається, будуть використані уроки з військових навчань Steadfast Defender, які моделюють великомасштабний конфлікт із противником на сході НАТО.  Адмірал Роб Бауер, який очолює комітет НАТО сказав, що навчання були спрямовані на "підготовку до конфлікту з росією".

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив минулого тижня, що росія може перевірити на міцність положення про взаємну оборону НАТО "протягом трьох-п'яти років". Це послідувало за аналогічними попередженнями колег зі Швеції, Великої Британії, Румунії, Німеччини та високопоставлених чиновників самої НАТО, які пролунали з початку року.

"Нам доведеться звикнути до думки, що цілком реально, що (президент росії володимир-ред.) путін нападе на одну з країн НАТО протягом 5-8 років", - сказала Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету Бундестагу з оборони. 

Також генерал сер Патрік Сандерс, який залишає посаду глави британської армії, попередив, що населення Великої Британії повинне бути готовим до потенційної війни з росією. За його словами. британські громадяни мають бути "навчені та екіпіровані" для ведення бойових дій. 

Цього тижня служба зовнішньої розвідки Естонії повідомила, що росія має намір подвоїти чисельність своїх військ, розміщених уздовж кордону з країнами Балтії та Фінляндією, що може передвіщати потенційний військовий конфлікт з НАТО протягом наступного десятиліття.

"Путін робить усе, що говорить. І єдине, що може його зупинити, - це політика сили", - сказав Крістоф Хойсген, колишній радник канцлерки Німеччини Ангели Меркель з міжнародних справ, а нині голова Мюнхенської конференції з безпеки. 

Однак деякі члени альянсу скептично ставляться до того, що президент Росії має намір напасти на одного з членів НАТО. "За нашими оцінками, він серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче вступати у війну з НАТО", - сказав один високопоставлений представник оборонного відомства США.

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Доповнення

Як пише видання, однією з причин тривоги західних чиновників є відродження росією своєї промислової оборонної машини за останній рік, яке відбувалося зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

За рік росія випустила 4 млн артилерійських снарядів і кілька сотень танків. За прогнозами українських урядовців, цього року вона набере ще 400 000 осіб, не вдаючись до повномасштабної мобілізації.

Як зазначається, Європейські країни-члени НАТО збільшили свої витрати на оборону приблизно на третину за останнє десятиліття, причому деякі країни значно збільшили свої витрати після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Незважаючи на те, що російська армія значною мірою розгорнута в Україні і зазнала величезних втрат за два роки війни, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п'яти-шести років.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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