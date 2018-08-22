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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Нападение на Гандзюк: всего задержаны шесть подозреваемых

Киев • УНН

 • 11132 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. По делу нападения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк всего задержаны шесть человек. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

Нападение на Гандзюк: всего задержаны шесть подозреваемых

"По делу о покушении на убийство гражданки Гандзюк. На сегодняшний день следствием привлечены к уголовной ответственности шестеро граждан Украины, которых мы подозреваем в причастности к этому преступлению. Кстати, сегодня будет ряд судебных заседаний по избранию меры пресечения еще двум подозреваемым лицам", - сообщил Князев.

Напомним, вчера суд в Херсоне избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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