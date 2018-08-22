Напад на Гандзюк: загалом затримано шістьох підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У справі нападу на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк загалом затримані шестеро осіб. Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"По справі замаху на вбивство громадянки Гандзюк. На сьогоднішній день слідством притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох громадян України, яких ми підозрюємо в причетності до цього злочину. До речі, сьогодні буде ряд судових засідань щодо обрання міри запобіжного заходу ще двом підозрюваним особам", - повідомив Князєв.
Нагадаємо, вчора суд у Херсоні обрав запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк передали до центрального апарату Служби безпеки України.