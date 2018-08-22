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Напад на Гандзюк: загалом затримано шістьох підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У справі нападу на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк загалом затримані шестеро осіб. Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

Напад на Гандзюк: загалом затримано шістьох підозрюваних

"По справі замаху на вбивство громадянки Гандзюк. На сьогоднішній день слідством притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох громадян України, яких ми підозрюємо в причетності до цього злочину. До речі, сьогодні буде ряд судових засідань щодо обрання міри запобіжного заходу ще двом підозрюваним особам", - повідомив Князєв.

Нагадаємо, вчора суд у Херсоні обрав запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк у вигляді тримання під вартою. 

Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк передали до центрального апарату Служби безпеки України. 

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