Надежда Савченко обратилась в СБУ и ГБР с заявлением на Безуглую: что известно
Киев • УНН
Надежда Савченко обратилась в СБУ и ГБР с просьбой проверить деятельность нардепа Марьяны Безуглой относительно госизмены. Это стало ответом на обвинения Безуглой в военных ошибках Савченко.
Бывший нардеп и офицер ВСУ Надежда Савченко обратилась к главе Службы безопасности Василию Малюку и директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву с просьбой проверить деятельность народного депутата Марьяны Безуглой относительно государственной измены и разглашения государственной тайны. Ранее Безуглая просила СБУ исследовать деятельность Савченко в ВСУ.
Об этом сообщила Савченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Как заявляет Савченко, с момента введения военного положения в Украине народный депутат Марьяна Безуглая, имея доступ к государственной тайне, в одноименном телеграмм-канале и на личной странице Facebook систематически выкладывает свои сообщения:
об обороноспособности ВСУ, о состоянии укомплектованности, обеспечения, системе построенных оборонительных укреплений, или же об их отсутствии на конкретных направлениях обороны;
об основных направлениях сосредоточения военных ВСУ на конкретный отрезок времени на конкретном участке защиты,
а также данные, которые стали ей известны при обсуждениях в кругах лиц с высоким допуском к государственной тайне, чем наносит неоправданный вред защите территориальной целостности и независимости Украины в войне против российских оккупантов, подрыва национальной, экономической и информационной безопасности и обороноспособности Украины, снижает безопасность государства Украина.
Учитывая изложенное прошу Государственное бюро расследований провести проверку деятельности народного депутата Украины Марьяны Безуглой и дать правовую оценку ее действиям
Также Савченко обратилась к главе СБУ Василию Малюку. 8 ноября Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook написала, что Надежда Савченко воюет, как командир роты в одной из бригад ТрО, но, по ее словам, из-за самовольного приказа Савченко об отступлении подразделения вызвал «эффект домино» прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск.
Кроме того Безуглая обвинила Савченко в том, что она использует рацию, которая легко прослушивается россиянами.
«Прошу Служба безопасности Украины обратить внимание и детально исследовать деятельность Савченко в ВСУ», - писала Безуглая.
Напомним,
Верховная Рада поддержала увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны. Теперь Безуглая стала членом комитета по вопросам иностранных дел, за это решение проголосовали 252 депутата.