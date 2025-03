Над Авдеевкой развернулся настоящий ад: показали обстрел города зажигательными снарядами

Цитата

"Над Авдеевкой развернулся настоящий ад. Но даже это не поможет россиянам победить", - подписали видео в МОУ.

Все hell has broken loose over Avdiyivka.

Но все это не поможет Russias to win. pic.twitter.com/ODB0TELHMN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 7, 2022

Российские оккупанты за 7 декабря убили в Донецкой области 9 гражданских, ранили еще 15 человек.