Над Авдеевкой развернулся настоящий ад: показали обстрел города зажигательными снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Над Авдеевкой в Донецкой области вечером развернулся настоящий ад - показали обстрел города зажигательными снарядами. Видео публикует Министерство обороны Украины в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Над Авдеевкой развернулся настоящий ад. Но даже это не поможет россиянам победить", - подписали видео в МОУ.
Все hell has broken loose over Avdiyivka.
Но все это не поможет Russias to win. pic.twitter.com/ODB0TELHMN
Дополнение
Российские оккупанты за 7 декабря убили в Донецкой области 9 гражданских, ранили еще 15 человек.